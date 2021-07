Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de froid pour cette piste offensive !

Publié le 13 juillet 2021 à 0h45 par Th.B.

Bien que le PSG garderait un oeil attentif sur le dossier Joaquin Correa ces derniers temps, la Lazio Rome devrait jouer un sale tour au club de la capitale. Explications.

Alors que Leonardo est déjà parvenu à mettre la main sur Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos en attendant l’officialisation de l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, le directeur sportif du PSG n’a pour le moment pas concrètement avancé vers le recrutement d’un élément offensif. Certes, les dossiers Cristiano Ronaldo et Lionel Messi seraient toujours ouverts si l’on en croit Foot Mercato et RMC Sport notamment. Cependant, le PSG surveillerait l’évolution de la situation de Joaquin Correa (26 ans), sous contrat avec la Lazio jusqu’en juin 2024.

La Lazio pas emballée par un départ de Correa !