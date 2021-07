Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a déjà fixé ses exigences pour le recrutement !

Publié le 12 juillet 2021 à 23h00 par D.M.

Entraîneur de l'ASSE, Claude Puel s'implique dans le mercato du club et a posé ses exigences pour le recrutement.

Malgré ses grosses difficultés financières, l’ASSE va chercher à se renforcer lors de ce mercato estival, notamment au poste d’avant-centre, de latéral droit et en défense centrale. Et selon la presse étrangère, le club stéphanois aurait bouclé deux dossiers. Libre depuis son départ de l’Etoile Sportive du Sahel, Wajdi Kechrida aurait donné son accord pour rejoindre l’ASSE et remplacer Mathieu Debuchy sur le côté droit de la défense. A en croire la presse turque, le club du Forez serait également proche d’accueillir Caleb Ekuban (Trabzonspor). Des profils forcément validés par Claude Puel.

Claude Puel sait ce qu'il veut cet été