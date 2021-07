Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Roland Romeyer lâche une bombe en interne sur la vente du club !

Publié le 12 juillet 2021 à 22h00 par B.C.

Alors que du changement est attendu à l’ASSE, Roland Romeyer aurait prévenu les joueurs de Claude Puel que le club allait prochainement être vendu, mais cela va prendre du temps.

L’AS Saint-Etienne s’apprête à vivre de grands changements prochainement. En effet, alors que c’était dans l’air du temps, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont annoncé le 14 mai dernier que le club du Forez allait être vendu : « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. (…) Dans l'unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l'intérêt de l'ASSE . » Comme vous l’a annoncé le10sport.com, les deux hommes forts de l’ASSE se sont entretenus avec des investisseurs asiatiques, prêts à dépenser 100M€ pour racheter l’écurie stéphanoise. Cependant, il faudra encore du temps avant de connaître le dénouement de ce feuilleton.

Romeyer a prévenu les joueurs

D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Roland Romeyer a prévenu les joueurs de l’ASSE que le club allait bel et bien être vendu, mais rien ne serait encore acté pour autant. En effet, le président du directoire stéphanois aurait également précisé que « le processus de rachat prendra du temps. » Reste à voir désormais vers qui se tourneront Caïazzo et Romeyer pour l’avenir du club.