Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite... Cette nouvelle sortie fracassante sur la vente de l'OM !

Publié le 12 juillet 2021 à 18h30 par Dan Marciano mis à jour le 12 juillet 2021 à 18h32

Ces derniers mois, des Saoudiens, mais aussi des Russes auraient approché Frank McCourt au sujet de la vente de l'OM. Mais le propriétaire américain n'a pas l'intention de laisser sa place et compte s'inscrire dans la durée.

Les rumeurs concernant la possible vente de l’OM continuent d’interroger les supporters marseillais. Propriétaire du club phocéen depuis 2016, Frank McCourt est-il prêt à laisser sa place ? Ces derniers mois, plusieurs hommes d’affaires ont émis le souhait de prendre le contrôle de l’OM à l’instar de Mohamed Ayachi Ajroudi, accompagné de Mourad Boudjellal. Les deux hommes avaient enchaîné les déclarations, avant de se faire plus silencieux sur ce projet avorté. Dernièrement, il a également été question d’un intérêt du prince saoudien, Al Walid Bin Talal, pour l’OM. « Tout porte à croire que c’est bouclé. L’avenir de l’OM va changer. L’OM aura les moyens. (…) À Noel, McCourt et ses collaborateurs s’étaient rendu à Riyad avec le clan de KHC (Kingdom Holding Company), la compagnie d’Al-Walid Ben Talal. L’OM va être racheté, ça va être bouclé dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Y’a un communiqué de presse qui est en cours de rédaction ou même terminé » avait d’ailleurs confié Thibaud Vézirian en février dernier. Des discussions qui avaient été confirmées par Jacques Bayle, journaliste pour Radio Maritima : « Je n'ai évidemment pas de preuves, mais j'ai eu des informations. Ces informations que j'ai eues par les personnes que j'ai eues, sont des informations qui me paraissent vraiment très intéressantes. Ce sont des personnes importantes, pas forcément du monde du football, en France. Le club n'est pas vendu, on m'a dit que ce sont des négociations avancées ».

« Il y avait des intéressés mais il n’y a pas eu de conclusion »

Ce lundi, Jacques Bayle a fait un nouveau point sur ces négociations. A en croire le journaliste, des investisseurs saoudiens, mais aussi russes, auraient bien approché Frank McCourt pour évoquer une possible vente de l’OM, mais le propriétaire américain n’a pas l’intention de se désengager. « Je n’ai jamais retourné ma veste. J’ai juste annoncé qu’il y avait des gens qui étaient intéressés par le rachat du club, ils essayaient de construire un organigramme. Les négociations je ne sais pas où elles en sont. A l’époque c’était des Saoudiens oui, il y a aussi eu des Russes à l’époque de Ajroudi. Pour l’instant il n’y a rien puisque le propriétaire n’est pas vendeur, et réalise un super mercato. J’assume ce que j’ai dit, j’ai simplement parlé de négociations, pas de vente. Il y avait des intéressés mais il n’y a pas eu de conclusion » a-t-il confié lors d’une vidéo publiée sur Twitter.

« Je suis à l'OM pour très longtemps »