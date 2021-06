Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bin Talal, Boudjellal… Une menace en moins pour McCourt !

Publié le 24 juin 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Longtemps désireux de racheter l’OM l’été dernier, Mourad Boudjellal reconnaît finalement le bon travail de Frank McCourt à la tête du club phocéen et préfère se concentrer sur son nouveau projet à Hyères.

C’est un fait, les spéculations se multiplient depuis plusieurs mois au sujet d’une possible vente de l’OM, et certains journalistes assurant même qu’un deal a déjà été bouclé entre Frank McCourt et le prince saoudien Al Walid Bin Talal. Mais quelques mois auparavant, un autre riche investisseur avait tenté de racheter l’OM à McCourt : Mohamed Ayachi Ajroudi. Et ce dernier avait d’ailleurs chargé Mourad Boudjellal de piloter son offre de rachat, avant que l’affaire ne finisse par capoter. Interrogé en conférence de presse, l’ancien patron du RC Toulon assure qu’il a définitivement lâché l’affaire dans ce dossier.

« Depuis que je me suis montré, l’OM fait du super boulot »