Mercato - OM : Longoria est en train de boucler un énorme coup !

Publié le 24 juin 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Libre de tout contrat cet été après avoir acté son départ du FC Valence, Kevin Gameiro devrait s’engager gratuitement avec l’OM qui est en train de boucler le dossier.

Ça bouge en attaque du côté de l’OM ! Arkadiusz Milik dispose d’une grosse cote sur le marché des transferts et fait l’objet de nombreuses spéculations depuis plusieurs mois, tandis que Dario Benedetto n’est devenu qu’un simple remplaçant de luxe et devrait aller se relancer ailleurs cet été. D’ailleurs, le président de l’OM Pablo Longoria aurait d’ores et déjà trouvé son prochain buteur…

Gameiro débarque à l’OM