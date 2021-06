Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal met un terme au feuilleton sur la vente de l'OM !

Publié le 22 juin 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Ancien président du RCT et actuel propriétaire du Hyères 83 Football Club, club de National 2, Mourad Boudjellal a indiqué qu'il avait tiré un trait définitif sur l'OM.

« Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM, de fonds du Moyen-Orient, des fonds étatiques et privés (...) portés par un homme d'affaires franco-tunisien très très important. Une banque privée d'affaires est mandatée pour faire une offre d'achat à Monsieur McCourt ». En prononçant cette phrase le 26 juin 2020 sur le plateau des Grandes Gueules , Mourad Boudjellal lançait un feuilleton, qui allait se poursuivre de nombreux mois. Accompagné de Mohamed Ayachi Ajroudi, l’ancien président du RCT avait arpenté les plateaux de télévision afin de s’en prendre à la direction marseillaise et exprimer son envie de prendre les rênes de l’OM. Des sorties médiatiques qui avaient fortement agacé le président de l’époque Jacques-Henri Eyraud, mais aussi Frank McCourt. Le propriétaire américain a répété à, de nombreuses reprises, qu’il ne comptait pas passer la main, même pas à Al Walid Bin Talal, prince saoudien annoncé également du côté de Marseille. « Aujourd’hui c’est compliqué car il y a un actionnaire qui, pour l’instant, apparemment ne souhaite pas vendre » avait confié Boudjellal en décembre dernier. Depuis, l’homme de 61 ans a pris ses distances avec Mohamed Ayachi Ajroudi et est resté discret dans les médias. Il est néanmoins réapparu au centre de l’actualité en raison de son implication dans le projet du club de football de Hyères. Boudjellal est devenu actionnaire majoritaire de ce petit club, dans lequel Nicolas Anelka était appelé à occuper un rôle.

«Désormais, je me concentre uniquement sur le projet du Hyères 83 Football Club»