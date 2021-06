Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, Bin Talal... McCourt a convaincu tout le monde !

Publié le 12 juin 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Frank McCourt s'évertue à démentir les rumeurs de vente de l'OM, les supporters marseillais semblent enfin le croire.

Lassé des rumeurs de vente de l'OM, Frank McCourt a décidé de tapé du poing sur la table à l'occasion d'une rencontre à Marseille avec les principaux représentants des groupes de supporters. « J’en ai marre de le répéter, mais je le dis une dernière fois : l’OM n’est pas à vendre ! Toutes les rumeurs au sujet d’une vente ou d’une ouverture du capital sont des fake news. Nous avons l’argent qu’il faut et je suis là pour l’OM ! », a lancé le propriétaire de l'OM selon RMC . Un message visiblement convaincant puisque les supporters l'ont trouvé « sincère et impliqué », toujours d'après RMC .

Les supporters enfin convaincus par McCourt ?