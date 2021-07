Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ultime rebondissement dans ce dossier brûlant de Longoria ?

Publié le 12 juillet 2021 à 15h10 par G.d.S.S. mis à jour le 12 juillet 2021 à 15h15

Comme prévu, Lucas Perrin devrait bel et bien quitter l’OM pour prendre la direction du RC Strasbourg cet été. Mais il reste quelques détails à régler avant de finaliser la vente…

Alors que l’OM ne cesse de se montrer très actif sur le marché des transferts avec les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi et Pau Lopez, Pablo Longoria doit également songer à dégraisser et à faire rentrer des liquidités. Et comme le président de l’OM peine encore à trouver preneur sur le marché pour Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, il devrait débuter par une opération de moindre envergure avec un autre défenseur.

Ça discute encore pour Perrin à Strasbourg