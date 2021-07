Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel sur le point de boucler sa première recrue ?

Publié le 10 juillet 2021 à 11h00 par D.M.

A en croire la presse tunisienne, Wajdi Kechrida devrait signer, dans les prochaines heures, un contrat de quatre ans avec l'ASSE. Sans club depuis son départ de l'Etoile Sportive du Sahel, le joueur devrait remplacer Mathieu Debuchy au poste de latéral droit.

Malgré une situation financière compliquée, l'ASSE espère renforcer son effectif et notamment le poste de latéral droit. Titulaire la saison dernière, Mathieu Debuchy n’a pas été prolongé et a quitté le Forez gratuitement. Le club stéphanois rechercherait son remplaçant sur le marché et à en croire les informations de la presse tunisienne, l'ASSE serait tout proche d'enregistrer l'arrivée de sa première recrue estivale.

Kechrida sur le point de signer avec l'ASSE ?