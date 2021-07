Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo directement menacé dans ce dossier chaud… par Griezmann ?

Publié le 12 juillet 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que le PSG est cité sur les traces de Saúl Niguez, le club de la capitale pourrait voir le milieu espagnol lui échapper en raison d’un possible échange entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid.

En quête d’un nouveau renfort pour son milieu de terrain, le Paris Saint-Germain est en train de multiplier les pistes. Si Paul Pogba semble clairement être la priorité du club de la capitale dans cette optique, d’autres noms ont été liés au PSG, à l’image de Sergej Milinkovic-Savic, Eduardo Camavinga ou encore Saúl Niguez. Mais avec ce dernier, la donne pourrait bientôt devenir plus que délicate.

Antoine Griezmann prêt à donner son feu vert pour un échange contre Saúl Niguez !