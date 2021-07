Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce nouvel indice de taille sur l’avenir d’Antoine Griezmann !

Publié le 12 juillet 2021 à 19h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone doit rapidement renflouer ses caisses, Antoine Griezmann serait plus que jamais poussé vers la sortie par sa direction.

Deux années après son arrivée en Catalogne, Antoine Griezmann va-t-il déjà quitter le FC Barcelone ? En proie à de gros problèmes financiers, Joan Laporta doit rapidement renflouer les caisses et alléger la masse salariale afin de pouvoir enregistrer ses quatre premiers renforts (Agüero, Garcia, Emerson, Memphis) et surtout conserver Lionel Messi, actuellement libre de tout contrat. Et dans cette histoire, Antoine Griezmann pourrait être le grand sacrifié. L’international français peine à faire l’unanimité depuis son transfert et dispose d’un salaire conséquent, estimé à 2.8M€ par mois. Ainsi, la presse catalogne spécule depuis plusieurs jours sur l’avenir de Griezmann, et la tendance se confirme sérieusement ce lundi.

Le Barça n’a pas approché Griezmann pour son salaire