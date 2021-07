Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mitchel Bakker justifie son départ du PSG !

Publié le 12 juillet 2021 à 23h45 par B.C.

Désormais au Bayer Leverkusen, Mitchel Bakker a justifié son départ du PSG pour le club allemand.

Arrivé libre en provenance de l’Ajax Amsterdam à l’été 2019, Mitchel Bakker quitte le PSG. Comme annoncé ce lundi par plusieurs médias, le latéral gauche néerlandais s’est engagé pour quatre saisons avec le Bayer Leverkusen, soit jusqu’en juin 2025. Alors qu’il cherche à dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino pour poursuivre son mercato, Leonardo réalise ici une jolie opération puisque le départ de Mitchel Bakker devrait permettre au PSG de récupérer entre 7 et 10M€ bonus compris. Et de son côté, le Néerlandais se montre également ravi de son choix, dans des propos accordés au site officiel du Bayer.

« L'offre de Leverkusen m'a convaincu »