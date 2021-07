Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'annonce inquiétante des Verts sur le recrutement estival...

Publié le 13 juillet 2021 à 7h00 par La rédaction

L'ASSE est très discrète depuis le début du marché des transferts. Les problèmes financiers et les interrogations autour du projet de reprise incitent à la prudence. Nouveau président délégué du club, Jean-François Soucasse s'est prononcé sur l'été très calme qui attend les Verts.

11e de la dernière saison de Ligue 1, l'ASSE a connu quelques sueurs froides. Pourtant, à l'inverse d'autres équipes comme l'OM qui bouleversent leurs effectifs après une saison décevante, les Verts privilégient la stabilité. Un choix davantage économique que sportif, puisque les finances de l'ASSE ne permettant pas de faire des folies sur le marché des transferts. Avec pour seuls mouvements les départs en fin de contrat de Kévin Monnet-Paquet et Mathieu Debuchy, c'est le calme plat dans le Forez, même si Wajdi Kechrida (Etoile Sportive du Sahel) et Caleb Ekuban (Trabzonspor) seraient proches de rejoindre le club.

Un mercato atone et inédit