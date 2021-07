Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s’annonce compliqué pour le successeur de Kamara !

Publié le 13 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

Dans l’entrejeu, Pablo Longoria aimerait visiblement faire venir Erick Pulgar. Mais pas sûr que la Fiorentina facilite les choses pour le Chilien.

Si Gerson et Matteo Guendouzi ont déjà posé leurs valises à l’OM, cela va encore bouger dans l’entrejeu de Jorge Sampaoli. Il faut notamment s’attendre à ce que Boubacar Kamara fasse ses valises durant ce mercato estival. Comme annoncé depuis de longues semaines, le minot marseillais doit aller voir ailleurs. Et pour pallier cette perte, Pablo Longoria regarderait du côté de la Fiorentina. En plus de négocier avec la Viola pour Pol Lirola, le cas d’Erick Pulgar, international chilien, serait également au coeur de ces discussions.

Un départ très compliqué !