Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La succession de Kamara bouclée pour 15M€ ?

Publié le 13 juillet 2021 à 7h45 par D.M.

Afin de remplacer Boubacar Kamara, annoncé sur les tablettes de nombreux clubs européens, l'OM penserait à Erick Pulgar (Fiorentina), valorisé entre 10 et 15M€.

Formé à l’OM, Boubacar Kamara pourrait être l’un des nombreux joueurs à quitter la Canebière lors de ce mercato estival. Le prometteur milieu de terrain de 21 ans serait dans le viseur de plusieurs équipes italiennes à l’instar du Milan AC, de la Lazio et de l’Atalanta. A en croire la presse anglaise, Newcastle aurait aussi des vues sur le joueur de 21 ans et aurait même formulé une première offre de 8M€. Le départ de Boubacar Kamara pourrait donc bien intervenir durant l’été. Pablo Longoria se serait mis à la recherche de son remplaçant et suivrait notamment la situation d’Erick Pulgar, sous contrat avec la Fiorentina.

« Ici, on l'évalue en entre dix et quinze millions d'euros, mais… »