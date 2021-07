Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se donne une énorme mission dans le dossier Mbappé !

Publié le 13 juillet 2021 à 10h15 par D.M.

Malgré les nombreux refus de Kylian Mbappé, les dirigeants du PSG espèreraient le conserver au moins jusqu'à la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Pour l’heure, l'international français reste bien silencieux sur son avenir et fait durer le suspense. L’entourage du joueur discute depuis plusieurs mois avec ses dirigeants d’une prolongation de contrat, mais un accord tarde à être trouvé. Une situation qui n’inquiète pas Nasser Al-Khelaïfi. « Je dis toujours que Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain. Il va rester au Paris Saint-Germain à 100 %. Ne vous inquiétez pas. Laissez-nous travailler. Il est parisien, il est français, il adore Paris. On n'a pas de problème » confiait-il notamment en mai dernier. Pourtant, Mbappé souhaiterait bien quitter le PSG cet été si l’on en croit la presse espagnole.

Le PSG veut conserver Mbappé jusqu'à la prochaine Coupe du monde