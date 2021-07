Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros départ se confirme !

Publié le 13 juillet 2021 à 9h15 par A.M.

Prêté à Fulham la saison dernière, Alphonse Areola ne sera pas conservé cette saison non plus par le PSG. Et le portier français pourrait de nouveau rebondir à Londres. West Ham s'active cette fois-ci pour obtenir le prêt d'Areola.

L'arrivée imminente de Gianluigi Donnarumma va faire des dégâts en interne. En effet, le PSG va se retrouver avec neuf gardiens sous contrat et va donc devoir dégraisser à ce poste. Marcin Bulka et Garissone Innocent seront probablement prêtés tandis que Sergio Rico sera également poussé au départ. Mais le dossier prioritaire à ce poste concerne Alphonse Areola. De retour d'un prêt à Fulham, le portier formé au PSG ne sera pas conservé.

West Ham s'active pour Areola