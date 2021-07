Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma peut déjà quitter le club…

Publié le 13 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que son arrivée au PSG sera prochainement officialisée, Gianluigi Donnarumma disposerait d’une offre de prêt du côté de l’AS Rome. Mais le portier italien aurait refusé cette possibilité…

Fraichement sacré champion d’Europe des Nations avec l’Italie et élu meilleur joueur du tournoi, Gianluigi Donnarumma (22 ans) va désormais pouvoir officialiser son arrivée au PSG qui est déjà bouclé depuis quelque temps. L’ancien gardien du Milan AC a déjà validé sa visite médicale durant l’Euro, et il va donc devenir le nouveau concurrent de Keylor Navas pour une place de titulaire dans la capitale. Pourtant, il aurait déjà la possibilité de quitter le PSG…

L’AS Rome veut Donnarumma en prêt, mais…