Mercato - PSG : L'énorme annonce de Gianluigi Donnarumma sur son avenir !

Publié le 12 juillet 2021 à 9h15 par T.M. mis à jour le 12 juillet 2021 à 9h18

Si rien n’est encore officiel, Gianluigi Donnarumma doit s’engager prochainement avec le PSG. L’Italien doit d’ailleurs en dire plus dans les prochaines heures.

L’Italie peut dire merci à Gianluigi Donnarumma ! Auteur d’un Euro exceptionnel, le portier de 22 ans a permis à la Squadra Azzura d’être sacrée championne ce dimanche. En effet, celui qui a été élu meilleur joueur du tournoi a été décisif lors de la séance de tirs au but face à l’Angleterre. Donnarumma a donc emmené l’Italie sur le toit de l’Europe et désormais, c’est une nouvelle aventure qui s’ouvre devant lui. Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, le Transalpin doit prochainement s’engager avec le PSG. D’ailleurs, à peine la finale de l’Euro terminée, Gianluigi Donnarumma n’a pas échappé aux questions sur son avenir.

« Je parlerai à partir de demain »