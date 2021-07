Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage lourd de sens sur l'arrivée de Donnarumma

Publié le 11 juillet 2021 à 1h45 par La rédaction

Toujours aussi apprécié à MIlan, Alessandro Nesta reste une voix qui compte dans le football italien. Il n'a pas hésité à réagir à l'annonce du départ du gardien Gianluigi Donnarumma vers le PSG.

En six saisons, Gianluigi Donnarumma a gardé les cages du Milan AC lors de 261 rencontres. Un total hallucinant pour un joueur de 22 ans, qui conforte un peu plus son statut d'élément important au sein du club rossonnerri. Son départ annoncé pour le PSG laissera sans doute une trace pour le Milan AC. Quant aux conséquences pour l'international italien, elles divisent les observateurs. Certains s'interrogent sur ce choix.

Pour Nesta, le choix de Paris n'est pas forcément le bon