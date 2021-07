Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est très clair pour la future arrivée de Donnarumma !

Publié le 10 juillet 2021 à 13h30 par T.M.

Très prochainement, le PSG va officialiser l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Un renfort qui suscite toutefois certaines questions. L’Italien va-t-il vraiment rester cette saison ? Quel sera son rôle ? Des réponses ont été apportées concernant le cas Donnarumma.

Rien n’est encore officiel, mais Gianluigi Donnarumma sera un joueur du PSG. Dernièrement, Marco Verratti, coéquipier du portier italien en sélection italienne, avait d’ailleurs vendu la mèche : « Il mérite d'être dans un grand club européen. Il mérite d'être en Ligue des champions. C'est notre objectif. Je suis heureux pour lui et pour l'équipe. Il peut tellement apporter ». On attend donc désormais l’annonce du PSG à propos de l’arrivée de Donnarumma et celle-ci devrait intervenir après la finale de l’Euro qui se dispute ce dimanche entre l’Italie et l’Angleterre. D’ici quelques heures, l’ancien portier du Milan AC sera donc un joueur parisien à part entière. Un renfort de poids pour le club de la capitale qui s’offre l’un des meilleurs gardiens en devenir et ce sans dépenser la moindre indemnité de transfert. Mais il y a toutefois quelques interrogations à propos de Gianluigi Donnarumma. En effet, le PSG compte déjà Keylor Navas et Sergio Rico. Ainsi, la question est de savoir quel sera le rôle confié à l’Italien, si jamais il venait à rester car il a également été évoqué que le gardien de 22 ans pouvait être prêté pour la saison qui arrive.

Un prêt pour Donnarumma ?

A peine arrivé au PSG, Gianluigi Donnarumma ira-t-il jouer ailleurs ? Ces dernières semaines, l’idée de prêter l’Italien pour éviter de le mettre en concurrence avec Keylor Navas a été évoquée. Un scénario qui ne devrait toutefois pas arriver. En effet, selon les informations communiquées ces dernières heures par ESPN , il n’y aurait que très peu de chances pour voir Donnarumma être cédé par le PSG. Mauricio Pochettino aurait ainsi l’intention de partir pour cette saison avec l’Italien et Keylor Navas comme solutions au poste de gardien, ce qui sera alors fatal à Sergio Rico, l’actuelle doublure.

Quelle hiérarchie ?