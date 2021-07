Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme danger se confirme pour Longoria dans ce dossier à 25M€ !

Publié le 10 juillet 2021 à 13h15 par D.M.

Comme annoncé par le10sport en exclusivité, l'Atalanta fait le forcing pour recruter Jérémie Boga, également suivi par l'OM.

Agé de 24 ans, Jérémie Boga a de grandes chances de quitter Sassuolo cet été. Et pour cause, l’international ivoirien est suivi par de nombreux clubs européens. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le joueur intéresse plusieurs formations de Ligue 1 à l'instar du LOSC, de l'OL, de l'OGC Nice, mais aussi de l'OM. Natif de Marseille, Boga ne reste pas insensible à l'intérêt du club phocéen, mais ce dossier s’annonce complexe puisque Sassuolo demande une somme comprise entre 25 et 30M€.

Boga, le rêve de Gasperini