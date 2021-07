Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme couac pour Longoria dans ce dossier à 25M€ !

Publié le 9 juillet 2021 à 22h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OM souhaite s'attacher les services de Jeremie Boga, mais le prix demandé par Sassuolo est insurmontable pour le club emmené par Jorge Sampaoli.

Très performant sous les couleurs de Sassuolo, Jeremie Boga a tapé dans l'oeil de l'OM. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club phocéen souhaite recruter l'attaquant français lors du prochain mercato estival. Toutefois, les Neroverdi réclament au moins 20M€ pour le transfert de Jeremie Boga. Et ce prix est trop élevé pour l'OM. Interrogé sur ce dossier lors d'un live sur Instagram pour La Provence , Fabrice Lamperti a confirmé la tendance.

«Jérémie Boga est hors de prix, c'est 25M€ de transfert»