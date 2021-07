Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : Ce que l’OM a en tête pour Ferhat

Publié le 10 juillet 2021 à 12h05 par Alexis Bernard

Zinedine Ferhat est bien sur les tablettes sur l’OM, qui envisage plusieurs options pour le milieu de terrain de Nîmes.

Parmi la liste des talents que l’OM suit en Ligue 1, Pablo Longoria songe à Zinedine Ferhat. Comme révélé par Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, l’écurie phocéenne a bien coché le nom du milieu de terrain nîmois pour cet été. Sous contrat avec les Crocodiles jusqu’en 2022, Ferhat peut partir pour un petit montant (moins de 5 millions d’euros ?) et cette opportunité intéresse plusieurs clubs français. Comme révélé par le10sport.com , l’OL en fait partie. L’OM également, avec des idées bien précises pour l’international algérien de 28 ans.

Si Lirola ne vient pas

En priorité, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria veulent transférer définitivement Pol Lirola. Avec l’arrivée de Gennaro Gattuso, le dossier semblait compromis car le technicien italien a mis son veto pour le départ de Lirola. Finalement, Gattuso n’est pas resté et le dossier Lirola redevient possible pour l’OM. En alternative, les Phocéens ont imaginé plusieurs pistes. Fabien Centonze (FC Metz) en fait partie. Mais l’OM a également pensé à Zinedine Ferhat, dans un rôle de piston. A Nîmes, l’Algérien a déjà été utilisé sur le couloir droit et Jorge Sampaoli serait séduit par ses caractéristiques. Rapide, technique et percutant, Ferhat coche beaucoup de cases, en plus de son petit prix. Capable d’évoluer à plusieurs postes, notamment offensivement, il reste une alternative intéressante pour l’OM. Un dossier bien moins couteux que Jérémie Boga, par exemple…



A l’heure actuelle, l’OM se concentre sur Pol Lirola et tente de verrouiller le dossier. Reste à savoir si Pablo Longoria fermera le dossier Ferhat si Lirola signe. Pas impossible de voir l’OM faire les deux.