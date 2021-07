Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato : L’OL pense à Zinedine Ferhat (Nîmes)

Publié le 9 juillet 2021 à 19h02 par Alexis Bernard

Après une très belle saison du côté de Nîmes, Zinedine Ferhat se retrouve courtisé en Ligue 1. Et l’OL fait partie des clubs intéressés par son profil.

Avec un an de contrat et des prestations très intéressantes du coté de Nîmes, Zinedine Ferhat a la cote en ce mercato estival. A 28 ans, il se retrouve sur les tablettes de plusieurs clubs de Ligue 1. L’intérêt de l’OM est vrai, celui de Strasbourg également. Mais le dossier est aussi travaillé par les dirigeants lyonnais, qui l’imaginent dans plusieurs options.

Une vraie polyvalence

Si Houssem Aouar s’en va (Arsenal a fait une offre, l’Atletico de Madrid, le PSG et Tottenham sont également de la partie), l’OL pense à Zinedine Ferhat dans un profil de milieu de terrain offensif, capable de percuter et de servir les attaquants. Mais d’après nos sources, la polyvalence de Ferhat pourrait également lui permettre de prétendre à jouer les doublures de Léo Dubois, dans un rôle de piston, sur le couloir droit (avec une défense à 3). Ferhat a déjà été utilisé dans ce rôle avec Nîmes et l’OL pourrait se laisser séduire par cette polyvalence de poste.