Mercato - Barcelone : Kun Agüero est fixé sur son avenir au Barça !

Publié le 11 juillet 2021 à 1h30 par La rédaction

Première recrue de ce mercato barcelonais, Kun Agüero sait à quel rôle s’attendre en Catalogne. L’Argentin est conscient qu’il devrait débuter la saison sur le banc en soutien du trio Memphis Depay, Lionel Messi et Ansu Fati.

Pour son premier mercato depuis son retour à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta compte marquer le coup. Et pour le moment, le dirigeant catalan ne se rate pas. S’il bataille toujours pour prolonger Lionel Messi, Laporta a démarré fort en signant trois joueurs gratuits : Kun Agüero, Eric Garcia et Memphis Depay. Et pour l’Argentin, c’est un rôle bien différent de celui qu’il a tenu pendant toutes ses années à Manchester City qui l’attend.

Sergio Agüero sait qu’il sera « supersub »