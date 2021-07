Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ronaldo... Leonardo adopte une position claire pour Pogba !

Publié le 10 juillet 2021 à 20h15 par A.D.

Leonardo suivrait de près la situation de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, avec une préférence pour La Pulga devant CR7. Alors que le directeur sportif du PSG serait également attentif au cas de Paul Pogba, ces deux dossiers seraient indépendant pour lui.

Après avoir recruté Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, Leonardo serait insatiable et ne compterait pas s'arrêter là. En attendant la signature de Gianluigi Donnarumma, prévue juste après l'Euro, le directeur sportif du PSG aurait l'intention de réaliser d'autres coups XXL cet été. Comme l'a annoncé Foot Mercato ce samedi après-midi, Leonardo serait attentif aux situations respectives de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, et il aurait une préférence pour La Pulga , actuellement libre de tout contrat. Toutefois, il aurait également des vues sur d'autres stars.

Le dossier Messi/Ronaldo indépendant de l'affaire Pogba ?