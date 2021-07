Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre dans le feuilleton Moise Kean !

Publié le 10 juillet 2021 à 19h15 par A.C.

Prêté au Paris Saint-Germain la saison dernière, Moise Kean aimerait beaucoup revenir et Leonardo négocie actuellement avec Everton.

Après deux saisons compliquées, Moise Kean s’est totalement relancé au Paris Saint-Germain. L’Italien a profité des blessures de Mauro Icardi pour se faire une place de titulaire aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar, convaincant au passage Leonardo. Son prêt ne comportait toutefois aucune option d’achat et Kean a donc retrouvé Everton, où il ne devrait pas rester longtemps. Plusieurs sources assurent que l’attaquant voudrait absolument retrouver le PSG et un nouveau prêt pourrait bien être bouclé.

Allegri veut Kean à la Juventus