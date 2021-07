Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le ton est donné dans le dossier Moise Kean !

Publié le 9 juillet 2021 à 23h15 par La rédaction

Priorité du PSG cet été, le cas Moise Kean commencerait à se compliquer en raison de l’arrivée de Rafael Benitez à Everton. Le nouvel entraîneur des Toffees ne serait pas disposé à laisser partir l’Italien en prêt.

Si le PSG réalise un mercato des plus séduisants, il n’est pas pour autant terminé. Leonardo a bien d’autres postes à combler, à commencer par celui d’attaquant. Avec un Mauro Icardi sur courant alternatif, le directeur sportif du PSG lutte pour obtenir un second prêt pour Moise Kean. Seulement voilà, Carlo Ancelotti n’était déjà pas facile en négociations, et Rafael Benitez semble prendre le même chemin…

Rafael Benitez ne voudrait pas laisser partir Moise Kean en prêt

En effet, selon Fabrizio Romano, le nouvel entraîneur d’Everton freinerait les pourparlers car il ne serait pas disposé à laisser partir Moise Kean en prêt. Avant le départ de Carlo Ancelotti, le PSG était confiant, mais la donne a changé. Rafa Benitez prend la mesure de son effectif, et vu la saison réalisée par Moise Kean avec Paris, il devrait sûrement réfléchir à deux fois avant de libérer l’attaquant italien… Leonardo va devoir présenter des arguments solides.