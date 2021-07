Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette future recrue de Longoria a snobé… le LOSC !

Publié le 13 juillet 2021 à 1h15 par Th.B.

Pourtant courtisé par le LOSC et Newcastle, William Saliba semble avoir privilégié l’OM où il va s’engager en prêt sans option d’achat pour la saison à venir.

Dans les prochaines heures, William Saliba devrait atterrir à Marseille pour officiellement s’engager avec l’OM pour la saison à venir. Comme La Provence et The Athletic l’ont assuré dans la journée de lundi, un accord total aurait été trouvé entre l’OM et Arsenal pour le prêt sans option d’achat du défenseur français de 20 ans pour la saison à venir qui serait d’ailleurs un prêt payant selon le média britannique. Et l’OM semble avoir su se montrer plus convaincant que la concurrence qui fut bien présente.

Saliba aurait recalé le LOSC et Newcastle pour l’OM