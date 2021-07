Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, salaire… Tout est déjà calé pour l’arrivée de Donnarumma !

Publié le 12 juillet 2021 à 20h30 par B.C. mis à jour le 12 juillet 2021 à 20h39

Tout juste sacré avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma n’a pas à s’en faire pour son avenir. Libre de tout contrat après son départ de l’AC Milan, le portier de 22 ans va s’engager cette semaine avec le PSG pour les cinq prochaines années.

Alors que certains craignaient de le voir perturbé en raison de sa situation contractuelle incertaine, Gianluigi Donnarumma n’a pas douté dans cet Euro. Arrivé au terme de son contrat avec l’AC Milan le 30 juin dernier, le portier de 22 ans est l’un des grands artisans du sacre italien et a même été désigné meilleur joueur du tournoi. Désormais, Donnarumma est attendu au Paris Saint-Germain, puisque Leonardo a déjà réglé tous les détails pour la venue du gardien transalpin dans la capitale. À l’issue de la victoire italienne à l’Euro, le joueur n’a d’ailleurs pas échappé aux questions sur son avenir. « J’ai tout mis de côté. Ma tête n’était concentrée que sur l’équipe et l’entraîneur. Au final ça a payé. L’expérience a beaucoup compté, mais je parlerai à partir de demain (lundi) », a-t-il indiqué sur Rai Sport . Ce lundi, Gianluigi Donnarumma n’est pas sorti du silence sur le sujet, mais il n’y aurait aucun doute à avoir concernant son arrivée au PSG.

Signature prévue cette semaine

Comme le confirme L’Équipe ce lundi soir, tout est bouclé pour l’avenir de Gianluigi Donnarumma. En effet, l’international italien a déjà passé sa visite médicale il y a trois semaines et n’a plus qu’à signer son nouveau contrat avec le PSG. L’ancien joueur de l’AC Milan s’engagera cette semaine pour cinq saisons en faveur des Rouge et Bleu et devrait percevoir un salaire annuel de 8M€, qui pourrait atteindre 12M€ selon les différents bonus liés aux performances du gardien selon les informations du journaliste Fabrizio Romano. Comme les autres internationaux, Gianluigi Donnarumma disposera ensuite de trois semaines de vacances et découvrira ainsi le Camp des Loges au début du mois d’août, l’occasion pour lui de rencontrer Keylor Navas.

