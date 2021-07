Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a une énorme ouverture pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 juillet 2021 à 17h45 par B.C.

Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat, Cristiano Ronaldo n’est pas encore fixé sur son avenir. Le clan portugais attendrait d’ailleurs un signe du PSG…

Comme il l’espérait, Leonardo réalise un début de mercato fracassant avec le PSG. Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos ont déjà rejoint le club de la capitale, en attendant Gianluigi Donnarumma, sacré avec la sélection italienne à l’Euro ce dimanche. Cependant, un autre gros dossier reste à régler pour Leonardo. Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son bail et voit ainsi son avenir s’inscrire en pointillé. Un départ obligerait le club parisien à frapper fort sur le marché, et la situation de Cristiano Ronaldo ne serait pas passée inaperçue dans les bureaux de la direction. Le quintuple Ballon d’Or est lui aussi entré dans sa dernière année de contrat et serait disposé à quitter la Juventus durant l’été. De quoi placer le PSG dans une situation idéale.

Le clan CR7 attend le PSG