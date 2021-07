Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo change totalement ses plans avec Sarabia !

Publié le 13 juillet 2021 à 20h10 par D.M.

Intéressé par Joaquin Correa, le PSG aurait proposé d'inclure dans l'opération Pablo Sarabia. Mais le club parisien semble de plus en plus réticent à laisser partir l'international espagnol après son bon Euro.

Après être parvenu à renforcer le poste de gardien de but, le secteur défensif et le milieu de terrain, le PSG pourrait se concentrer sur le recrutement d’un attaquant. La piste la plus chaude semble être celle qui même à Joaquin Correa. Agé de 26 ans et auteur de 11 buts sous le maillot de la Lazio la saison dernière, l’attaquant intéresserait fortement Leonardo, qui aurait proposé un échange au club italien. Le directeur sportif du PSG voudrait inclure dans l’opération Pablo Sarabia, en manque de temps sous les ordres de Mauricio Pochettino.

Le prix de Sarabia revu à la hausse ?

Mais depuis l’Euro est passé par là et Leonardo pourrait bien changer son fusil d’épaule. Selon les informations du journaliste Alfredo Pedulla, le PSG serait toujours en pole dans le dossier Joaquin Correa, mais cette piste se serait légèrement refroidit. En effet, Leonardo serait de plus en plus réticent à laisser partir Pablo Sarabia après son très bon Euro avec la sélection espagnole. Si le directeur sportif du club parisien acceptait toutefois de se séparer de Sarabia, alors il pourrait le valoriser à un prix plus élevé, ce qui pourrait compliquer les négociations avec la Lazio. Affaire à suivre…