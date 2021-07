Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà le nouvel objectif prioritaire de Leonardo…

Publié le 13 juillet 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a déjà bouclé un certain nombre de renforts importants sur le marché des transferts, Leonardo cherche désormais à dégraisser. Et le directeur sportif brésilien a déjà ciblé les éléments dont il souhaite se séparer rapidement…

En juin dernier, dans les colonnes de L’Equipe, Nasser Al-Khelaïfi annonçait du très lourd pour le mercato estival du PSG : « Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire (…) ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été », indiquait clairement le président du PSG. Des paroles qui ont été suivies d’actes concrets, puisque le club de la capitale a officialisé les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, avant que Gianluigi Donnarumma ne débarque lui aussi dans les prochains jours. Et la nouvelle priorité du PSG semble très claire sur le marché des transferts.

Le PSG cherche désormais à vendre

Lundi, le club de la capitale a officialisé le départ de Mitchel Bakker, qui a rejoint le Bayer Leverkusen dans le cadre d’un transfert évalué à 10M€ (bonus compris). Mais l’opération dégraissage ne s’arrête pas là pour le PSG, et L’Equipe consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur les prochains objectifs de vente fixés en interne et qui concerne plusieurs indésirables en particulier : Thilo Kehrer, pour lequel Leonardo espère pouvoir récupérer environ 20M€, mais également les gardiens sous contrat et qui désormais de trop dans l’effectif parisien comme Alphonse Areola et Sergio Rico. Le premier a la cote du côté de West Ham qui envisage un prêt avec option d’achat, tandis que le portier espagnol pourrait quant à lui retourner en Liga dans les semaines à venir. En clair, l’heure est désormais au dégraissage pour le PSG, qui doit récupérer des liquidités et alléger sa masse salariale.

Et les prochaines arrivées ?

Mais faut-il s’attendre à d’autres recrutements d’ici la fin du mercato estival au PSG ? Plusieurs dossiers semblent actuellement à l’étude dans l’esprit de Leonardo, et notamment la piste menant à Paul Pogba qui n’a plus qu’une seule année de contrat avec Manchester United et serait très intéressé par le projet parisien. En attaque, seul secteur qui n’ait pas encore été renforcé, le PSG cible Joaquin Correa de la Lazio Rome, d’autant que l’international argentin souhaite changer d’air comme l’a récemment indiqué Maurizio Sarri. Le mercato estival est donc encore loin d’être terminé au Parc des Princes, dans le sens des départs et des arrivées…