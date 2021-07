Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria boucle une nouvelle recrue !

Publié le 13 juillet 2021 à 12h10 par A.M.

Après avoir déjà bouclé l'arrivée de six renforts, l'OM s'apprête à en annoncer un septième puisque William Saliba est arrivé à Marseille ce mardi.

Depuis l'ouverture du mercato, Pablo Longoria est sur tous les fronts. En effet, le président de l'OM a déjà bouclé l'arrivée de six renforts à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi et Pau Lopez. Et c'est encore loin d'être terminé puisque le club phocéen souhaite encore se renforcer notamment dans le secteur défensif. Et en plus de Luan Peres, dont le transfert semble imminent, William Saliba va également rejoindre l'OM.

Saliba arrive !

En effet, l'ancien défenseur de l'ASSE a atterri à Marseille ce mardi. Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, William Saliba va passer sa visite médicale préalable à sa signature à l'OM. Le défenseur central sera prêté par Arsenal sans option d'achat. L'officialisation est désormais imminente. Après Leonardo Balerdi, transféré définitivement pour 8M€, et Luan Peres qui va débarquer dans les prochaines heures à l'OM, c'est donc un troisième défenseur central qui est recruté par l'OM...