Mercato - OM : Pablo Longoria veut sauver le FC Barcelone !

Fort de ses excellentes relations avec Mateu Alemany, directeur sportif du FC Barcelone, Pablo Longoria compte bien se servir du côté du club blaugrana cet été. Le président de l'OM souhaiterait contribuer au redressement économique du Barça.

Hyperactif sur le mercato, Pablo Longoria a déjà bouclé l'arrivée de six renforts. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM a lancé son mercato en déboursant 30M€, bonus compris, pour recruter Gerson. Rapidement, le club phocéen a enchaîné avec le transfert de Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone. Après le transfert définitif de Leonardo Balerdi, l'OM s'est concentré sur des prêts à l'image de ceux des deux joueurs de l'AS Roma Cengiz Under et Pau Lopez ainsi que celui de Mattéo Guendouzi (Arsenal). Luan Peres et William Saliba devraient rapidement porter le total de recrues à huit. Mais c'est encore loin d'être terminé puisque désormais Pablo Longoria semble avoir un plan colossal avec... le FC Barcelone !

L'axe OM-Barça va tourner à plein régime

En effet, le Barça traverse une situation très délicate d'un point de vue économique et doit absolument alléger sa masse salariale afin de conserver Lionel Messi. Dans cette optique plusieurs joueurs sont poussés au départ à l'image de Philippe Coutinho et Samuel Umtiti. Une situation qui ne laisse pas insensible du côté de l'OM où Pablo Longoria entretient d'excellentes relations avec Mateu Alemany, directeur sportif du FC Barcelone. Les deux hommes ont travaillé ensemble à Valence, et continuent de collaborer puisqu'ils enchainent les discutions comme le révèle L'Esportiu . Le média catalan explique qu'après avoir bouclé le transfert de Konrad de la Fuente, Pablo Longoria veut aider le Barça à surmonter sa crise et négocie ainsi pour les arrivées de Samuel Umtiti et Philippe Coutinho. Deux départs qui permettraient au club blaugrana de souffler en économisant deux salaires importants. Mateu Alemany à toutefois fait savoir à l'OM que le Barça privilégiait une vente et attendait un signe de la Premier League. Mais pour le moment rien ne vient ce qui pourrait pousser le club catalan à accepter la solution proposée par l'OM, à savoir un prêt avec option d'achat.

