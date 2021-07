Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a eu très chaud pour Donnarumma !

Publié le 14 juillet 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que le PSG va annoncer l'arrivée de Gianluigi Donnarumma dans les prochaines heures, la Juventus et le FC Barcelone ont tenté leur chance pour le meilleur joueur de l'Euro.

Malgré la saison exceptionnelle de Keylor Navas, le PSG a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma dont le contrat arrivait à son terme à l'AC Milan. Et en voyant l'Euro réalisé par le portier italien, désigné meilleur joueur du tournoi, le club de la capitale ne doit pas regretter son choix. D'autant plus que comme l'explique Mohamed Bouhafsi, le FC Barcelone et surtout la Juventus ont tenté d'arracher la signature de Gianluigi Donnarumma.

«Il a eu une offre de la Juventus et un intérêt concret du Barça»