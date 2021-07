Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà les chiffres de l'opération Donnarumma !

Publié le 13 juillet 2021 à 12h45 par D.M.

Champions d'Europe avec l'Italie, Gianluigi Donnarumma devrait arriver à Paris dans les prochains jours avant de signer un contrat de cinq ans avec le PSG.

« Je parlerai bientôt de tout, mais tout ce que je peux dire maintenant, c'est que je serai toujours lié aux couleurs rouge et noire. Je serai toujours un fan de Milan » a confié Gianluigi Donnarumma ce lundi soir au micro de Sky Sports. Mais l’avenir du récent champion d’Europe va s’écrire loin du Milan AC. Le portier italien n’a pas trouvé d’accord pour prolonger son contrat avec son club formateur et a décidé de rejoindre le PSG. Donnarumma va intégrer l’effectif de Mauricio Pochettino et entrer en concurrence avec Keylor Navas. L’officialisation de son arrivée n’est plus qu’une question d’heures.

Donnarumma va devenir un joueur du PSG