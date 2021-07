Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo dégaine une nouvelle offre à 40M€ !

Publié le 14 juillet 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 14 juillet 2021 à 8h16

Déjà très actif sur le mercato, le PSG n'en a pas terminé avec son recrutement. En effet, le club de la capitale souhaiterait également attirer un latéral gauche. Une offre de 40M€ aurait même été transmise à l'AC Milan pour Theo Hernandez.

Le mercato du PSG a été parfaitement lancé. En effet, le club de la capitale a déjà recruté quatre joueurs et non des moindres. Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum ont débarqué libre, tandis qu'Achraf Hakimi a été recruté pour 65M€, auxquels s'ajouteront 5M€, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Désormais, le PSG doit se concentrer sur les ventes afin de poursuivre son recrutement. Dans cette optique, Mitchel Bakker a été le premier à partir puisqu'il a rejoint le Bayer Leverkusen pour 7M€, hors bonus, tandis que les discussions sont avancées pour le départ de Layvin Kurzawa vers Galatasaray. Une situation qui pousse Leonardo à se renseigner pour une arrivée au poste de latéral gauche.

L'AC Milan refuse 40M€ pour Theo Hernandez