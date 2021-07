Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une cartouche en moins pour cette grosse vente !

Publié le 14 juillet 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que Pablo Longoria empile les recrues depuis le début du mercato, la donne n’est clairement pas la même au rayon des départs. Et en ce qui concerne le potentiel transfert de Boubacar Kamara, une porte se fermerait pour le minot de l’OM.

Dans tous les secteurs de l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria est parvenu à injecter du sang neuf depuis que le marché des transferts a ouvert ses portes. Cependant, toutes ces arrivées doivent inéluctablement engendrer des ventes. Et cette situation n’a pas été résolue pour le moment alors que les joueurs les plus à même de quitter l’OM et de rapporter au club phocéen se nomment Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. En ce qui concerne le minot marseillais, il faudrait barrer une destination.

Kamara n’ira pas à la Lazio