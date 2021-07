Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit d’excellentes nouvelles pour Coutinho !

Publié le 14 juillet 2021 à 5h15 par T.M.

Du côté de l’OM, on semble rêver d’une arrivée de Philippe Coutinho. Un incroyable coup qui pourrait bel et bien être envisageable. Explications.

Et si le gros coup de l’été à l’OM se nommait Philippe Coutinho ? Après avoir avoir accueillir Konrad de la Fuente, Pablo Longoria continuerait de discuter avec le FC Barcelone pour tenter de faire venir le milieu offensif brésilien. Plus en odeur de sainteté en Catalogne, Coutinho est poussé vers la sortie par Joan Laporta, qui cherche à faire de la place dans la masse salariale afin de prolonger Lionel Messi et enregistrer les recrues estivales. Mais l’OM peut-il vraiment croire à une arrivée de l’ancien de Liverpool ? Selon Rudy Galetti, il pourrait y avoir des raisons d’y croire.

« Coutinho est prêt à accepter une grosse réduction de salaire »