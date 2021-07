Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des jours décisifs pour cette nouvelle priorité de Leonardo !

Publié le 14 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

Pensant désormais à Lorenzo Insigne, Leonardo pourrait être fixé très prochainement.

Attendu dans les prochaines heures à Paris, Gianluigi Donnarumma va enfin parapher son contrat avec le club de la capitale. A peine sacré champion d’Europe avec l’Italie, le portier de 22 ans va ainsi entamer un nouveau chapitre de sa jeune carrière. Et il ne va pas débarquer en terrain inconnue. En effet, au PSG, il va retrouver son coéquipier en sélection nationale, Marco Verratti. Mais un autre champion d’Europe pourrait également débarquer. Selon les dernières informations de La Gazzetta dello Sport , Leonardo aurait également des vues sur Lorenzo Insigne (Naples).

Quel avenir pour Insigne ?