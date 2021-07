Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une grande décision dans le dossier Varane !

Publié le 13 juillet 2021 à 17h45 par D.M.

Malgré l'arrivée de Sergio Ramos, le PSG continuerait de discuter avec l'entourage de Raphaël Varane. Mais le club parisien semble totalement distancé par Manchester United.

Mauricio Pochettino ne manquera pas défenseurs centraux de qualité la saison prochaine. Malgré les présences de Marquinhos et de Presnel Kimpembe dans l’effectif, le PSG a décidé de recruter Sergio Ramos lors ce mercato estival. Mais malgré cette arrivée, Leonardo continuerait de discuter avec l'entourage de Raphaël Varane. En effet, selon les informations de Sky Sports et du journaliste de CalcioPillole Ekrem Konur, le PSG n’aurait pas refermé ce dossier et serait même sur le point de formuler une offre de 40M€. Mais dans ce dossier, c’est bien Manchester United qui mène la danse.

Manchester United négocierait avec Varane