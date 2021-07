Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos prend clairement position sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 13 juillet 2021 à 16h10 par T.M.

Présenté ce mardi en tant que nouveau joueur du PSG, Sergio Ramos n’a pas échappé aux questions sur le gros sujet au sein du club de la capitale : l’avenir de Kylian Mbappé.

Actuellement en vacances avec son Euro avec l’équipe de France, Kylian Mbappé retrouvera le PSG d’ici quelques jours. Toutefois, l’avenir de l’international tricolore reste encore et toujours incertain. Décidé visiblement à ne pas prolonger qui court jusqu’en 2022, Mbappé pourrait chercher à faire ses valises cet été, notamment dans le but de rejoindre le Real Madrid. A moins que le projet que Leonardo est en train de construire ne le fasse changer d’avis. Sergio Ramos est notamment l’un des nouveaux arguments du PSG, lui l’ancien de la Casa Blanca pourtant. Et ce jeudi, l’Espagnol s’est penché sur la question.

« J'aimerais qu'il reste »