Mercato - PSG : Donnarumma fait une première victime !

Publié le 13 juillet 2021 à 10h45 par A.M.

Alors que le PSG s'apprête à accueillir Gianluigi Donnarumma, Segio Rico est la première victime de l'arrivée du meilleur joueur de l'Euro.

C'est un vaste chantier dans lequel s'est lancé Leonardo. En effet, après avoir réussi un début de mercato impressionnant marqué par les arrivées de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, le directeur sportif du PSG a entamé la seconde phase de son mercato, à savoir les ventes. Mitchel Bakker a en effet rejoint le Bayer Leverkusen pour environ 7M€, hors bonus, tandis que le départ d'Alphonse Areola semble également bien engagé. Mais le PSG ne va pas s'arrêter là.

Sergio Rico poussé au départ