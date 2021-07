Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grandes confidences de Sergio Ramos sur son arrivée à Paris !

Publié le 13 juillet 2021 à 15h30 par G.d.S.S. mis à jour le 13 juillet 2021 à 15h31

Attiré libre par le PSG alors qu’il était arrivé en fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos s’est livré sans détour sur son choix porté vers le club francilien cet été, alors qu’il aurait pu rester en Espagne.

Après Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi, le PSG a bouclé un autre coup colossal sur le marché des transferts ces derniers jours en officialisant l’arrivée de Sergio Ramos. Le défenseur central espagnol s’est engagé pour deux ans au Parc des Princes, lui qui n’a jamais réussi à se mettre d’accord avec le Real Madrid pour une prolongation alors qu’il arrivait en fin de contrat avec le club merengue. Interrogé ce mardi à l’occasion de sa conférence de presse de présentation au PSG, Ramos s’est confié sur les coulisses de ce choix de carrière et apporte des précisions de taille.

« L’aspect financier n’était pas une priorité »

Dans un premier temps, l’ancien défenseur emblématique du Real Madrid explique pourquoi il s’est laissé séduire par l’offre du PSG : « Le club a montré beaucoup d'envie de me signer. J'ai été séduit par le projet sportif et la compétitivité. Le PSG m'a offert les deux années que je voulais. L'aspect financier n'était pas une priorité. Quand les contacts ont été un peu plus sérieux, j'ai senti la confiance du PSG », indique Sergio Ramos. L’international espagnol fait ensuite passer un message à son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino, lui laissant une totale liberté sur le choix du système dans lequel il sera aligné : « Peu importe le système, défense à trois ou défense à quatre (…) Personne n'est indiscutable. La place se gagne sur le terrain. La concurrence rend les joueurs meilleurs. Si c'est à moi d'aller sur le banc, je devrais travailler plus pour convaincre l'entraîneur. La saison est longue, tout le monde doit maintenir un bon état de forme. C'est bien de faire tourner l'équipe pour maintenir une bonne fraîcheur. Marquinhos et Kimpembe sont de bons défenseurs en France, au Brésil et au PSG. Le système viendra de l'entraîneur. Je suis prêt à m'adapter. Même si c'est un système qui ne m'est pas habituel, je suis prêt », confie la nouvelle recrue du PSG.

Ramos prépare sa nouvelle vie en France