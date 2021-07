Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mitchel Bakker séduit déjà son nouveau club !

Publié le 13 juillet 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Le Bayer Leverkusen a officialisé ce lundi l'arrivée de Mitchel Bakker en provenance du PSG. Le club allemand a justifié cette opération.

Leonardo s’est montré actif lors de ce début de ce mercato estival, surtout dans le sens des arrivées. Le PSG a déjà officialisé l’arrivée de trois recrues : Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos. Champion d’Europe avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma devrait être la prochaine star à débarquer à Paris. Le gardien est attendu mercredi dans la capitale afin de signer son contrat. Après avoir renforcé l’effectif de Mauricio Pochettino, Leonardo pourrait maintenant se concentrer sur les départs. En effet, le PSG espère se séparer de nombreux éléments qui ne rentrent pas dans les plans du technicien argentin à l’instar de Thilo Kehrer, de Sergio Rico ou encore d’Alphonse Areola. Ce lundi, le dirigeant brésilien est d'ailleurs parvenu à acter un premier départ. Arrivé en 2019, Mitchel Bakker n’a jamais réussi à s’installer comme un titulaire indiscutable au PSG et n’a pas été retenu par son équipe. L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a pris la direction du Bayer Leverkusen, qui a officialisé le transfert ce lundi soir. Un transfert qui pourrait atteindre les 10M€ bonus compris.

« Cette arrivée est une opportunité de franchir une nouvelle étape de développement »

Interrogé sur son avenir en mai dernier, Mitchel Bakker n’avait pas caché ses doutes notamment en raison de son faible temps de jeu au PSG. « Nous verrons quelle sera la perspective pour la saison prochaine. Il y a de l’intérêt, mais je suis curieux de savoir quels sont les projets du PSG. Je ne sais pas encore si je resterai, mais je ne peux pas me plaindre après cette saison » avait déclaré le joueur dans les colonnes De Telegraaf. Un temps annoncé à la Juventus, le latéral gauche a finalement pris la décision de rejoindre le Bayer Leverkusen. Le joueur de 21 ans a justifié son choix. « L'offre de Leverkusen m'a convaincu. La direction sportive a fait beaucoup d'efforts pour me recruter, et les discussions ont été très productives. Le club est ambitieux, et moi aussi. Ça colle bien. Ça correspond. Cette arrivée est une opportunité de franchir une nouvelle étape de développement dans un club attrayant » a-t-il confié aux médias du club.

« Nous sommes sûrs qu'il a un bel avenir devant lui »