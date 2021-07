Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce retentissante de Donnarumma…

Publié le 13 juillet 2021 à 9h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il a d’ores et déjà acté son arrivée libre au PSG cet été après être arrivé en fin de contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma a néanmoins tenu à déclarer sa flamme au club rossonero.

Après avoir officialisé les arrivées de Georgino Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, le PSG s’apprête à annoncer un autre transfert retentissant ! En effet, Gianluigi Donnarumma devrait débarquer dans les prochaines heures puisqu’il a déjà validé sa visite médicale avec le PSG et signer un contrat jusqu’en juin 2026 après avoir quitté le Milan AC libre cet été. D’ailleurs, dans un entretien accordé à Sky Italia , Donnarumma fait le point sur son avenir et n’a pas manqué de faire passer un message à son club de toujours…

« Je parlerai bientôt de tout »