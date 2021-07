Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos donne déjà le ton pour cette saison !

Publié le 13 juillet 2021 à 6h15 par Th.B.

Recruté en partie pour son leadership et son expérience, Sergio Ramos (34 ans) a envoyé un message fort aux supporters du PSG pour la saison.

Légende vivante du Real Madrid et désormais ex-capitaine de la Casa Blanca , Sergio Ramos (34 ans) a signé un contrat pour les deux prochaines saisons au PSG avec une troisième année en option et pourra apporter son expérience du football européen à un club qui court toujours derrière sa première Ligue des champions. Malgré son âge, Ramos affiche une très bonne condition physique et semble déjà être prêt à apporter ce qu’il est venu offrir au PSG.

Ramos prédit une très bonne saison !